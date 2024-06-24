Китай впервые назвал США конкурентом в лунной гонке

Концепт китайской лунной ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA Новый план под названием «Стратегический маршрут развития использования ресурсов Международной лунной исследовательской станции» создан под руководством Пэй Чжаоюя, заместителя директора Центра исследования Луны и космической инженерии CNSA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии