SpaceX и Vast Space объявили конкурс экспериментов для первой коммерческой космической станции Haven-1

Первая коммерческая космическая станция Haven-1 готовится к запуску в августе этого года. Компании SpaceX и Vast Space объединили усилия для поиска научных экспериментов, которые будут проводиться на борту станции.
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