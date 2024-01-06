Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной «войне», которая разгорается в Арктике. Россия уже одерживает победу в этом противостоянии благодаря своим ледокольными технологиям, об этом написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.
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