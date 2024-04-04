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Инспекторов рыбоохраны из Астрахани обвинили в получении взятки

Инспекторов рыбоохраны из Астрахани обвинили в получении взятки

Следственный отдел по Приволжскому району Главного управления Следственного комитета РФ по региону Астрахани завершил изучение дела о взяточничестве, в котором фигурируют два экс-сотрудника местного филиала Федерального агентства по рыболовству.

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