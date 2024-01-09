Страна и люди
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Страна и люди

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Эль-Ниньо может разогреть Землю до рекордных значений

Эль-Ниньо может разогреть Землю до рекордных значений

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, предупредили ученые. Всему виной явление Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана колеблется, сообщает Bloomberg.

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