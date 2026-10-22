“A federal judge on Wednesday restricted the Department of Homeland Security from election-related investigations in nine states, finding that error-prone government lists could sweep U.
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