Обновление Windows 11 нарушило работу ряда клавиш и Bluetooth-подключения

Пользователи жалуются на целый ряд проблем: использование комбинации клавиш Alt+Tab после обновлений может приводить к зависанию системы, не работают Bluetooth-наушники и веб-камеры, просмотр видео на YouTube, зависают видеоигры и рабочий стол Обновление Windows 11 «сломало» работу наушников и комбинации клавиш Alt+Tab.