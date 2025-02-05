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Обновление Windows 11 нарушило работу ряда клавиш и Bluetooth-подключения

Обновление Windows 11 нарушило работу ряда клавиш и Bluetooth-подключения

Пользователи жалуются на целый ряд проблем: использование комбинации клавиш Alt+Tab после обновлений может приводить к зависанию системы, не работают Bluetooth-наушники и веб-камеры, просмотр видео на YouTube, зависают видеоигры и рабочий стол Обновление Windows 11 «сломало» работу наушников и комбинации клавиш Alt+Tab.

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