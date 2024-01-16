Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев после его победы в Айове

Нынешний глава Соединенных Штатов Джозеф Байден обозначил собственного оппонента Дональда Трампа, который лидирует в гонке Республиканской партии в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на выборах президента страны.
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