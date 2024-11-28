14 трансформаций актеров на экране, которых, кажется никакой ролью не напугать

Профессия актера подразумевает игру абсолютно разных ролей. Для этого они идут на разные авантюры: одни худеют или прибавляют вес, вторые сидят по десятку часов на гриме, а другие вовсе подвергают себя психологическим испытаниям, чтобы сыграть лучше.