Axios: эксперты по России призвали США выделить Украине больше оружия

Федеральное агентство новостей Группа экспертов по России призвала советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, передает портал Axios со ссылкой на участников разговора.
Федеральное агентство новостей Группа экспертов по России призвала советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, передает портал Axios со ссылкой на участников разговора.
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