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Психолог раскрыл секреты правильной адаптации первоклассников: «Уходим от гиперопеки и играем в школьные аварии»

Психолог раскрыл секреты правильной адаптации первоклассников: «Уходим от гиперопеки и играем в школьные аварии»

Уже через несколько дней тысячи российских мальчишек и девчонок вступят в новую школьную жизнь. Чтобы ее начало не стало мучительным и у ребенка не отбили тягу к знаниям – здесь многое зависит от адекватного поведения родителей и их помощи.

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