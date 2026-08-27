Психолог раскрыл секреты правильной адаптации первоклассников: «Уходим от гиперопеки и играем в школьные аварии»

Уже через несколько дней тысячи российских мальчишек и девчонок вступят в новую школьную жизнь. Чтобы ее начало не стало мучительным и у ребенка не отбили тягу к знаниям – здесь многое зависит от адекватного поведения родителей и их помощи.
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