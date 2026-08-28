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РИА Новый день

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Ямальчанка пришла переночевать к подруге и украла ее украшения

Ямальчанка пришла переночевать к подруге и украла ее украшения

В Новом Уренгое местная жительница пришла ночевать к подруге и обокрала ее. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в октябре 2025 года местная жительница, оставшаяся без места для ночлега, по приглашению проживала в квартире своей подруги.

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