В Челябинске неадекват напал на воспитателя детского сада

Полиция задержала челябинца, ворвавшегося в детский сад. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером среды, 11 декабря, на территории детского сада в Металлургическом районе Челябинска.