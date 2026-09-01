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Пункт-А

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На севере Астраханской области поймали огромного сазана

На севере Астраханской области поймали огромного сазана

Хотя и преувеличили насчет его рекорда. В группе ВК «Астраханская рыбалка и охота» прошла информация, что в Ахтубинском районе возле села Сокрутовка (разумеется, на Ахтубе) пойман сазан весом 17,7 кг.

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