На севере Астраханской области поймали огромного сазана

Хотя и преувеличили насчет его рекорда. В группе ВК «Астраханская рыбалка и охота» прошла информация, что в Ахтубинском районе возле села Сокрутовка (разумеется, на Ахтубе) пойман сазан весом 17,7 кг.
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