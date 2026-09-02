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ВС РФ уничтожили склад «Чайки» с комплектующими для БПЛА под Киевом

ВС РФ уничтожили склад «Чайки» с комплектующими для БПЛА под Киевом

Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Чайки» в Киевской области. По данным Минобороны РФ, там хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для дальнобойных БПЛА.

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