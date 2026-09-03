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Воронежские новости

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Воронежцам оплатили 439 тысяч электронных больничных на 5,8 млрд рублей за 2026 год

Воронежцам оплатили 439 тысяч электронных больничных на 5,8 млрд рублей за 2026 год

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа, среднего заработка и количества дней болезни.

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