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Байка дня: Роман Абрамович оплатил долги Федора Достоевского

Байка дня: Роман Абрамович оплатил долги Федора Достоевского

Вы удивитесь, но Роман Абрамович настолько любит знаменитого писателя и переживает за его наследие, что решил оплатить его долги.

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