Россия уже кидала перчатку Америке: ЗРК С-300 против ЗРК Patriot. Военный эксперт рассказал, чем закончилась дуэль

Военный историк и эксперт Юрий Кнутов рассказал, что Россия уже однажды кидала перчатку Америке. Чем закончилась дуэль нашего ЗРК С-300 с американским ЗРК Patriot?На прямой линии президент России Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль в качестве дополнительного испытания "Орешника".