Челябинск отпраздновал 290-летие с размахом: как прошел День города

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября, ФедералПресс. Челябинск с размахом отметил свое 290-летие. На несколько дней город превратился в одну большую праздничную площадку: концерты, фестивали, исторические реконструкции, выступления блогеров и известных артистов - все это создало атмосферу настоящего большого праздника.