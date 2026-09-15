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Царьград

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TANK 300 покорил Россию: внедорожник стал хитом за три года

TANK 300 покорил Россию: внедорожник стал хитом за три года

Внедорожник TANK 300, появившийся на российском рынке три года назад, завоевал популярность благодаря внушительному дизайну и внедорожным качествам.

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