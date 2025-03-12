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Лавров комментирует "забавные" ядерные амбиции Макрона для Европы

Лавров комментирует "забавные" ядерные амбиции Макрона для Европы

Министр Сергей Лавров иронично отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной защите Европы.

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