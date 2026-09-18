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Русская Семёрка

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Какой ущерб причинили Москве авианалеты немецкой авиации

Ночью 22 июля 1941 года москвичи впервые услышали то, что вскоре стало привычным фоном жизни огромного города: вой сирен, грохот зениток, глухие удары падающих бомб.

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