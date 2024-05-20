4КОЛЕСА
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4КОЛЕСА

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Как объехать припаркованное авто, если рядом сплошная линия разметки

Как объехать припаркованное авто, если рядом сплошная линия разметки

Один из наших читателей, прислав нам данное фото попросил пояснить, как ему объехать припаркованный автомобиль, если его объезд возможен только с пересечением сплошной линией разметки.

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Комментарии
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Ливень
очень важно вчитываться а лучше знать термины и понятияПЕРЕСЕЧЕНИЕ это не наезд... если понимать такую &quot;мелочь&quot; то никто не воспользуется неграмотностью а вот если знать можно тупо на терминах обломать, если слуга народа окажется упёрт и туп... то указать момент терминологии в протоколе и написать простую фразу &quot; не согласен, требуется помощь юриста&quot;
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22 час.
М
ММ
Деяние, по квалифицирующим признакам которого, признано правонарушением, но совершенное в состоянии крайней необходимости, правонарушением не является! Кажется так. В Москве был задан  вопрос большому чиновнику от власти:&quot;Как быть в такой ситуации ПО ЗАКОНУ, чтоб его не нарушить?&quot; При условии, что машину сзади подпирает ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК! Чиновник ответил:&quot;Двигаться задним ходом!&quot; Так вот, двигающийся задним ходом транспортный поток создает массу аварийных ситуаций и подпадает под определение крайней необходимости! Водителя по закону нельзя ставить в безальтернативную ситуацию выбора правонарушения вместо законного решения! Теперь представьте другую ситуацию! Перед Вами внезапно произошла авария! Один затормозил, другой въехал в него. Слева встречка, справа машины, сзади машины. Если Вы экстренно затормозите, то сзади Вам снесут весь багажник. Поэтому только объезд препятствия по встречке. Ибо СОСТОЯНИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ! Гаишник на вопрос:&quot;Что делать в такой ситуации?&quot; Ответил просто:&quot;Врезаться в передний автомобиль, ибо страховка!&quot;
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