Как объехать припаркованное авто, если рядом сплошная линия разметки

очень важно вчитываться а лучше знать термины и понятияПЕРЕСЕЧЕНИЕ это не наезд... если понимать такую "мелочь" то никто не воспользуется неграмотностью а вот если знать можно тупо на терминах обломать, если слуга народа окажется упёрт и туп... то указать момент терминологии в протоколе и написать простую фразу " не согласен, требуется помощь юриста"

М

ММ

Деяние, по квалифицирующим признакам которого, признано правонарушением, но совершенное в состоянии крайней необходимости, правонарушением не является! Кажется так. В Москве был задан вопрос большому чиновнику от власти:"Как быть в такой ситуации ПО ЗАКОНУ, чтоб его не нарушить?" При условии, что машину сзади подпирает ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК! Чиновник ответил:"Двигаться задним ходом!" Так вот, двигающийся задним ходом транспортный поток создает массу аварийных ситуаций и подпадает под определение крайней необходимости! Водителя по закону нельзя ставить в безальтернативную ситуацию выбора правонарушения вместо законного решения! Теперь представьте другую ситуацию! Перед Вами внезапно произошла авария! Один затормозил, другой въехал в него. Слева встречка, справа машины, сзади машины. Если Вы экстренно затормозите, то сзади Вам снесут весь багажник. Поэтому только объезд препятствия по встречке. Ибо СОСТОЯНИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ! Гаишник на вопрос:"Что делать в такой ситуации?" Ответил просто:"Врезаться в передний автомобиль, ибо страховка!"