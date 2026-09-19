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Памфилова призвала устроивший вакханалию Запад навести порядок у себя

Памфилова призвала устроивший вакханалию Запад навести порядок у себя

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Западным государствам, особенно Германии, которые устроили вакханалию на фоне выборов в Госдуму, следует сначала навести порядок у себя.

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