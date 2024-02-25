В Москве в двух судах рассматривается дело бывшего полицейского Тахтаулова

В двух московских судах одновременно проходит рассмотрение дел, в которых основным обвиняемым является экс-заместитель начальника управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Тахтаулов.
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