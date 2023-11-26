Пожар на Мосфильмовской улице в Москве потушили

Спасатели потушили возгорание на Мосфильмовской улице в Западном административном округе Москвы. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на экстренные службы, площадь распространения пожара достигла 70 кв.
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