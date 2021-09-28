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Украине предсказали распад уже этой зимой: Соловьёв назвал единственный способ спасения

Украине предсказали распад уже этой зимой: Соловьёв назвал единственный способ спасения

Соловьёв спрогнозировал необычный распад Украины. Этому поспособствует холодная зима и высокие цены на газ.

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Владимир Иванов
Украине предсказывали распад еще зимой 2014 года. Я это очень хорошо помню. Я думаю, что Украина никуда не распадется. И советы Соловьева тоже никто слушать не будет. И то правильно.
Иван
Который раз хоронят?

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