Украине предсказали распад уже этой зимой: Соловьёв назвал единственный способ спасения

Андрей ОрловПолитикаУкраине предсказали распад уже этой зимой: Соловьёв назвал единственный способ спасения Соловьёв спрогнозировал необычный распад Украины. Этому поспособствует холодная зима и высокие цены на газ.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВИВладимир ИвановУкраине предсказывали распад еще зимой 2014 года. Я это очень хорошо помню. Я думаю, что Украина никуда не распадется. И советы Соловьева тоже никто слушать не будет. И то правильно.ИванКоторый раз хоронят?Комментировать
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