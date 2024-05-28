На перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса планируется установить светофорный объект

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса планируется установить светофорный объектОб этом шла речь на очередной площадке по общественному обсуждению концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский.
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