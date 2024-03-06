Очередной вопиющий случай неуважения к России произошёл недавно в дипломатической сфере. Послы ЕС в России демонстративно отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Послы ЕС отказались встречаться с Лавровым. Выслать их из России
Комментарии
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Юлия Кахичко
Так и что в итоге? Хоть Кого из послов объявили персоной нон грата? Ну хоть какая то движуха в ответ на это хамство была? Или так же, как на хамство мигрантов? В смысле ничего?
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5 час.
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Irina Pchibyla
Полностью согласна с Медведем! Причём считаю, что всех до одного послов , проигнорировавших приглашение нашего МИДА , нужно выставить из РФ .
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5 час.
Андрей Якобюк
точно
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20 мин.
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