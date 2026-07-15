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Газета.ру

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В ПГУ создали леденцы от боли в горле на основе вербены лекарственной

В ПГУ создали леденцы от боли в горле на основе вербены лекарственной

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) изучили свойства вербены лекарственной (Verbéna officinalis) для создания растительных средств для лечения заболеваний горла и стоматологических патологий.

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