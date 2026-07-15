В ПГУ создали леденцы от боли в горле на основе вербены лекарственной

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) изучили свойства вербены лекарственной (Verbéna officinalis) для создания растительных средств для лечения заболеваний горла и стоматологических патологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии