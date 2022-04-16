Заика о переходе в «Зенит»: Договорились, но потом что-то пошло не так

Правый защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, что минувшей осенью был близок к переходу в «Зенит». «Конкретный интерес был от «Зенита».
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