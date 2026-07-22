AP: в ходе операции против Ирана ранены более 500 американских солдат

В ходе боевых действий против Ирана ранения получили свыше 500 военных США. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника корреспондент агентства Associated Press (AP) Константин Торопин сообщил на своей странице в социальной сети X.
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