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Газета.ру

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AP: в ходе операции против Ирана ранены более 500 американских солдат

AP: в ходе операции против Ирана ранены более 500 американских солдат

В ходе боевых действий против Ирана ранения получили свыше 500 военных США. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника корреспондент агентства Associated Press (AP) Константин Торопин сообщил на своей странице в социальной сети X.

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