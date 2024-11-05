Путин провёл встречи с врио глав Тамбовской и Ростовской областей

Президент России Владимир Путин провёл встречи с временно исполняющими обязанности глав Тамбовской и Ростовской областей Евгением Первышовым и Юрием Слюсарём, указы о назначении которых были подписаны в понедельник, 4 ноября.
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