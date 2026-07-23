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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Шелтона об агрессивном стиле игры сына: «Иногда он переходит грань и начинает сам себе вредить»

Отец и тренер Бена Шелтона Брайан рассказал, почему агрессивный стиль игры американца иногда становится его слабостью.

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