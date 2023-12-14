Волшебная Усадьба Деда Мороза приглашает в гости.

25 декабря в 12.00 в Центре ремесел поселка Глуша состоится открытие Усадьбы Деда Мороза.Посетителей Усадьбы ждет насыщенная программа, сказочные персонажи, сладкие угощения, игры и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
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