Как выглядели богатые женщины во времена СССР: 10 фото, глядя на которые хочется умереть от зависти

Ну нет Ничего, чтобы умереть от зависти. Только ненависть к таким авторам с их заголовками👎👎👎👎👎👎

Вера Ванидовская

Угомонитесь. Не нужно им было продавать бриллианты.Фейки. У них и так все было. К их услугам был Гохран. Не нужно так бесноваться.