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Всё о женщинах

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Как выглядели богатые женщины во времена СССР: 10 фото, глядя на которые хочется умереть от зависти

Как выглядели богатые женщины во времена СССР: 10 фото, глядя на которые хочется умереть от зависти

Рассматриваем влиятельных советских женщин крупным планом. Майя Плисецкая Фото Legion Media Майя Плисецкая Чувство стиля у Майи Михайловны было всегда,  но возможность проявиться оно получило только когда закончилось детство.

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Комментарии
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Тамара Д
Ну нет Ничего, чтобы умереть от зависти. Только ненависть к таким авторам с их заголовками👎👎👎👎👎👎
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5 час.
Вера Ванидовская
Угомонитесь. Не нужно им было продавать бриллианты.Фейки.  У них и так все было. К их услугам был Гохран. Не нужно так бесноваться.
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4 час.
Раиса Трофилова
Продавали СССР... Читайте правильно!
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4 час.

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