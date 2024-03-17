Как выглядели богатые женщины во времена СССР: 10 фото, глядя на которые хочется умереть от зависти

Рассматриваем влиятельных советских женщин крупным планом. Майя Плисецкая Фото Legion Media Майя Плисецкая Чувство стиля у Майи Михайловны было всегда, но возможность проявиться оно получило только когда закончилось детство.
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