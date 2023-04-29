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Политолог Марков: и Порошенко, и Зеленский тайно, в обход США, пытались вести переговоры с Путиным о мире в Донбассе

Политолог Марков: и Порошенко, и Зеленский тайно, в обход США, пытались вести переговоры с Путиным о мире в Донбассе

И Петр Порошенко, и Владимир Зеленский тайно, в обход Соединенных Штатов, пытались вести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным о мире на территории Донбасса.

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