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MK: На концерте поэтессы Рубальской в Москве случилось ЧП

MK: На концерте поэтессы Рубальской в Москве случилось ЧП

На столичном концерте российской поэтессы Ларисы Рубальской произошла чрезвычайная ситуация. Выступление чуть не сорвала одна из участниц, финалистка одного из сезонов проекта «Голос» Анастасия Спиридонова.

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