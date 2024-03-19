MK: На концерте поэтессы Рубальской в Москве случилось ЧП

На столичном концерте российской поэтессы Ларисы Рубальской произошла чрезвычайная ситуация. Выступление чуть не сорвала одна из участниц, финалистка одного из сезонов проекта «Голос» Анастасия Спиридонова.
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