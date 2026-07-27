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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов: «Совершенно заслуженная победа Норриса. Разница в темпе с Пиастри была гигантской, Ландо был в другой лиге»

Комментатор Алексей Попов высказался о первом месте пилота « Макларена » Ландо Норриса по итогам Гран-при Венгрии.

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