НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Европейцы готовят себе "братскую" могилу.Politico: Швейцар...
  • Геннадий Бережнов
    Россия может предъявить обвинения производителям оружия, поставляемого ВСУ. Хорошая статья с одним предложением и то ...Посол МИД РФ: Рос...
  • Светлана Зуева
    🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪добьем!Польша получила с...

Сталин и Церковь

Сталин и Церковь

Почему Советская Армия допустила отступление до Москвы? Что явилось причиной резкой смены религиозной политики СССР, происшедшей также во время войны? Историки до сих пор спорят, предприняла ли советская власть некие религиозные шаги для примирения с Богом или это мифы? И если – мифы, почему отражение этих событий нашло место в храме Вооруженных Сил России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх