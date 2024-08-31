Сталин и Церковь

Почему Советская Армия допустила отступление до Москвы? Что явилось причиной резкой смены религиозной политики СССР, происшедшей также во время войны? Историки до сих пор спорят, предприняла ли советская власть некие религиозные шаги для примирения с Богом или это мифы? И если – мифы, почему отражение этих событий нашло место в храме Вооруженных Сил России.