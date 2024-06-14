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Раздайте пистолеты

Раздайте пистолеты

Вечер, автобус, народ трясётся с работы, общается. - Оружие, оружие! Какое можно нашему народу доверить оружие? Как ребёнку выдать ножик! Не дорос наш народ до него, не дозрел! Это у американцев демократия уже двести лет! Они с детства там учат детей жить рядом с винтовками и пистолетами.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Короткоствол разрешить давно пора. Поятно, что не алкашам и шизофреникам. Больше того, оружие дисциплинирует.  Тем более если учесть, что в страну завезли полтора десятка миллионов враждебных нам по менталитету азиатов, которые уже убивали русских тысячами у себя в 90-х.  У их диаспор схроны с оружием уже находят.  Более того, мигранты, уже  купившие гражданство, активно офрмляют и покупают охотничье оружие. Хотя ни о какой охоте они не помышляют.  Если учесть, что управляются они через диаспоры из радикальных исламистских центров, которые курируют МИ-6 и ЦРУ, угроза стране и государству явная.   Эта многомиллионная армия потенциальных ваххабитов представляет из себя этакого &quot;троянского коня&quot; внутри России.  Мигранты мобильны, у них налажена коммуникация. Боевиков они готовят в этнических бойцовских клубах. Вспомните случай на рынке &quot;Садовод&quot;, где как по команде почти мгновенно появилось несколько десятков боевиков, которые отбили у полиции задержанного нелегала и угрожали полицейским.  И таких анклавов, где не действуют российские законы становится больше.
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