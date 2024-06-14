Раздайте пистолеты

Александр Лагуткин

Короткоствол разрешить давно пора. Поятно, что не алкашам и шизофреникам. Больше того, оружие дисциплинирует. Тем более если учесть, что в страну завезли полтора десятка миллионов враждебных нам по менталитету азиатов, которые уже убивали русских тысячами у себя в 90-х. У их диаспор схроны с оружием уже находят. Более того, мигранты, уже купившие гражданство, активно офрмляют и покупают охотничье оружие. Хотя ни о какой охоте они не помышляют. Если учесть, что управляются они через диаспоры из радикальных исламистских центров, которые курируют МИ-6 и ЦРУ, угроза стране и государству явная. Эта многомиллионная армия потенциальных ваххабитов представляет из себя этакого "троянского коня" внутри России. Мигранты мобильны, у них налажена коммуникация. Боевиков они готовят в этнических бойцовских клубах. Вспомните случай на рынке "Садовод", где как по команде почти мгновенно появилось несколько десятков боевиков, которые отбили у полиции задержанного нелегала и угрожали полицейским. И таких анклавов, где не действуют российские законы становится больше.