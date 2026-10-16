Полковник Дуглас Макгрегор: Суровикин — именно тот человек, который нужен для решительного наступления России

«Русским придется брать весь юг, вплоть до Молдовы и Румынии — и Украина лишится выхода к морю» Алексей Песков Фото: Александр Река/ТАСС В минувшие выходные гостем на канале норвежского политолога-международника Гленна Дизена был примечательный человек, хорошо знакомый читателям «СП» — экс-полковник армии США, бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор.