Полковник Дуглас Макгрегор: Суровикин — именно тот человек, который нужен для решительного наступления России

«Русским придется брать весь юг, вплоть до Молдовы и Румынии — и Украина лишится выхода к морю» Алексей Песков Фото: Александр Река/ТАСС В минувшие выходные гостем на канале норвежского политолога-международника Гленна Дизена был примечательный человек, хорошо знакомый читателям «СП» — экс-полковник армии США, бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- Очередной раунд п...
- Очередной раунд п...
- ТС Очередной раунд п...
Макгрегор прощупывает наши планы? Ну-ну - а то мы сами незнаем что, как и когда