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Хаос “искусственного интеллекта”?

Хаос “искусственного интеллекта”?

Система ИИ (искусственного интеллекта) пометил ролик с чернокожими мужчинами как "видео о приматах" Как сообщает The New York Times, система ИИ социальной сети Facebook приняла чернокожих мужчин в видео на видеоролике Daily Mail за «приматов».

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