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FiNE NEWS

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Офис президента Украины инициировал рассмотрение обращения о деле против Лукашенко

30 июля 2026 года офис президента Украины Владимира Зеленского направил в офис генерального прокурора обращение с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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