Россиянам предрекли экстремальный Новый год

На половине территории России в Новый год будет экстремально холодно. Такую погоду жителям страны предрекли в центре погоды «Фобос» в эфире Первого канала, запись трансляции опубликовал в своем Telegram-канале его ведущий специалист Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии