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Петербургский дневник

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Синоптик Леус рассказал, как обстоят дела с магнитными бурями

Синоптик Леус рассказал, как обстоят дела с магнитными бурями

Вспышка на солнце была 10 дней назад Геомагнитное поле до конца суток будет меняться в диапазоне от неустойчивого до спокойного, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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