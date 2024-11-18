❗️«Мегафон» исполнил предписание по отмене наценки на связь в Крыму Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года.
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❗️«Мегафон» исполнил предписание по отмене наценки на связь в Крыму Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года.