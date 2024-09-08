В Mercedes объяснил жалобы Льюиса Хэмилтона на перегрев кокпита

В Mercedes объяснил жалобы Льюиса Хэмилтона на перегрев кокпитаMercedesРуководитель технического отдела Mercedes Эндрю Шовлин объяснил причину жалоб Льюиса Хэмилтона на перегрев сиденья во время уик-энда Гран При Италии.
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