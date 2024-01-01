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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»

«Бой с Поэтаном? Насколько я понимаю, он будет защищать титул в полутяжелом весе», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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