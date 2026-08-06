Iraq-Syria Pipeline to Bypass Hormuz Could Be Revived Within 3 Years By Tsvetana Paraskova of OilPrice An old Iraq-to-Syria oil pipeline that bypasses the Strait of Hormuz could be up and running within three years, a senior Syrian official has said.
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