Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Iraq-Syria Pipeline to Bypass Hormuz Could Be Revived Within 3 Years

Iraq-Syria Pipeline to Bypass Hormuz Could Be Revived Within 3 Years

Iraq-Syria Pipeline to Bypass Hormuz Could Be Revived Within 3 Years By Tsvetana Paraskova of OilPrice An old Iraq-to-Syria oil pipeline that bypasses the Strait of Hormuz could be up and running within three years, a senior Syrian official has said.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии